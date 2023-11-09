Трамп рассказал, кому на выборах предложит пост вице-президента

Экс-президент США Дональд Трамп, который является фаворитом в борьбе за выдвижение на пост главы государства от Республиканской партии на выборах в 2024 году, не исключил, что может пойти на выборы в связке с бывшим ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном.

Карлсон в последние годы стал популярнейшим консервативным комментатором Америки, во многом разделяя политические идеи Трампа. В частности, Карлсон был одним из наиболее заметных критиков той масштабной военной и политической помощи, которую США оказывают Украине. Телеведущий регулярно высмеивал за это администрацию Джо Байдена. При этом Карлсон также критиковал вооруженные интервенции американцев в других странах, за что впал в немилость у руководства Пентагона. Как ранее сообщила газета Politico, там не скрывали радости по поводу увольнения телеведущего, заявив, что "стало лучше без этого человека, оскорбляющего наших военных каждый вечер на глазах у сотен тысяч людей". Сам Трамп заявлял, что Карлсону не давали "полной свободы действий" на телеканале. После увольнения Карлсон продолжил журналистскую деятельность, выкладывая свои сюжеты в соцсети X.

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Трамп, лидирующий в соцопросах, дебаты, как и ранее, прогулял

Выступая в одном из телешоу, Трамп назвал Карлсона человеком со здравым смыслом". Впрочем, экс-президент не исключил и того, что выберет себе в пару кого-то из соперников по праймериз Республиканской партии. Последние вечером в среду провели третьи по счету теледебаты. Трамп, с большим отрывом лидирующий в соцопросах, дебаты, как и ранее, прогулял, вместо этого выступив на собственном агитационном митинге.