В ЕС рассматривают запасной план оказания финансовой помощи Украине

Страны Евросоюза изучают альтернативный план оказания финансовой помощи Украине в случае, если Венгрия наложит вето на текущую инициативу в размере €50 млрд.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, которое ссылается на источники.

В статье сказано, что в запасной план будут входить национальные гарантии стран ЕС по привлечению финансирования на рынках.

Также ряд стран выступает за оперативный поиск альтернативного решения по финансированию Украины для усиления давления на Венгрию.