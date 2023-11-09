В ЕК отреагировали на призыв пересмотреть запрет на авто россиян

Представители Европейской комиссии (ЕК) не стали комментировать вопрос о том, может ли ЕК пересмотреть запрет на въезд в Евросоюз автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас нет комментариев по этому поводу», — ответили в Еврокомиссии на соответствующий вопрос.

Вопрос был задан после того, как депутаты Европарламента потребовали от ЕК пересмотреть запрос на въезд россиян в Евросоюз на личном транспорте. По мнению депутатов, такой запрет является «дискредитацией санкционного инструмента», а также «чрезмерным исполнением санкций».