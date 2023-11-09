Депутат объяснил призыв отказаться от конфискации машин россиян в Европе

В Европарламенте обратились к странам Евросоюза с просьбой не конфисковывать личные вещи и машины россиян, поскольку это вредит репутации Запада, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, подобные санкции разрушают все демократические основы.

Есть две причины, по которым Европарламент неожиданно призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян. Первое – они понимают дикость этого предложения. Подобные санкции разрушают все демократические основы Запада, о которых они сами так много говорят. Второе – это ясное понимание всего мира, что страны Евросоюза живут по двойным стандартам. Репутация Запада неимоверно падает, — заявил он.

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Чепа добавил, что не стоит забывать о европейских компаниях и предпринимателях, которые всегда были заинтересованы в отношениях с Россией и сами страдают от подобных ограничений – они несут издержки. Подобные меры, направленные против России, вредят им самим, резюмировал депутат.

Европарламент (ЕП) призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций". Об этом говорится в резолюции ЕП, в которой депутаты просят ужесточить санкции против России, а также признают, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении Москвы.

"Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", - отмечается в тексте.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10".

Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

Власти Латвии введут запрет на нахождение в стране машин с российскими номерами с 14 февраля 2024 года. Соответствующие правки в закон были внесены 2 ноября, сообщает Delfi.

Согласно изменениям, владельцы автомобилей с номерами РФ должны будут зарегистрировать транспортные средства в Латвии либо вывезти их из государства не позднее 14 февраля. После указанной даты использование российских машин в стране будет разрешено лишь при транзите.

При этом, уточняет издание, для пересечения Латвии на машине путешественникам нужно будет предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и времени пребывания — оно не может превышать 24 часов. В случае нарушения правил автомобиль будет конфискован.

Россиянам рекомендовали не посещать Латвию на личных автомобилях с номерами РФ. От поездок в республику на машинах с российской регистрацией предостерегла официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводит агентство ТАСС.

По словам высокопоставленного дипломата, причиной стала усугубившаяся в прибалтийской стране обстановка. «Что касается правового беспредела, который творится в странах Прибалтики, то мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера, что мы и делаем», — заявила она.

Захарова напомнила, что недавно сейм Латвии в окончательном чтении принял антироссийские поправки к закону о дорожном движении. «Казалось бы, как в дорожное движение можно внести русофобию, но не тут-то было, — добавила она. — Так сказать, если есть желание, то можно всякое придумать, это и было в Латвии сделано».

В Латвии начали взвешивать машины с российскими номерами на границе, чтобы не пускать в страну. Новые методы таможенников россияне описали фразой «какое-то садо-мазо», пишет издание TourDom.ru.

Сотрудники латвийской таможни не пропускают автомобили с номерами России, если их вес с грузом и пассажирами превышает полную массу в техпаспорте.

Водители, которые знают о методах правоохранителей, стали заранее высаживать людей перед пропускным пунктом Убылинка. Путешественникам приходится проходить границу пешком, путь составляет около километра.

Как пишет портал, мера стала популярной у латвийских таможенников, но применяют они ее не всегда.

«Это какое-то садо-мазо. Ведь закрыли уже все, что можно, а они все равно пищат да лезут», — возмутились подписчики Telegram-канала издания.

Ранее сейм Латвии одобрил в первом чтении поправки в законопроект, который запрещает автомобилям с российской регистрацией находиться на территории страны. Поправки предусматривают обязательную перерегистрацию машин, а в случае невыполнения требования — их конфискацию. Причем арестованные и конфискованные у россиян автомобили собрались отдавать украинцам.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью ТАСС призвал россиян учитывать риски, связанные с возможной конфискацией немецкой таможней личных вещей граждан при въезде в страну.

По словам посла, в ответ на запросы дипломатического ведомства германская сторона ссылается на приложения Регламента Совета ЕС 833/2014, который вводит запрет на ввоз в страны Евросоюза любых предметов, «способных приносить России значительный доход и способствовать ее действиям по дестабилизации Украины». В документе упоминаются не только коммерческие грузы, но и предметы индивидуального пользования, в частности одежда, обувь, косметика, смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты.

Любую вещь в собственности гражданина РФ сотрудники немецкой таможни могут рассматривать как ввозимую в нарушение регламента Евросоюза. Поэтому россияне, которые прибывают в ФРГ на законных основаниях, должны быть готовы к изъятию, считает Сергей Нечаев.

Посол заявил, что в дипведомстве регулярно указывают властям Германии на необоснованность подобных мер. В ответ поступают пояснения, что изменить подход к гражданам РФ со стороны немецких таможенников может только общее решение всех государств – членов Евросоюза.

До последнего времени не было никакой информации, что у граждан России на границе изымают личные вещи. Напротив, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» свидетельствуют: никаких дополнительных преград на германской таможне нет. При въезде в Германию россиян никто специально не допрашивает, особого личного досмотра тоже нет.

«Не могу себе представить, чтобы власти ФРГ действительно распорядились изымать на границе личные вещи россиян, – говорит СЕО “БАНКО” Татьяна Дмитрова. – Это со всех сторон невыгодно – поток туристов в страну совсем небольшой, использовать такую меру для ограничения числа въезжающих из России смысла нет. В основном границу с Германией пересекают люди, направляющиеся туда к родственникам, по учебе, на лечение. То есть речь идет о россиянах, которые имеют личные связи с немцами. Крайние дискриминационные, унизительные меры в отношении не каких-то абстрактных “злых русских”, а вполне конкретных симпатичных или даже близких всколыхнут и немецкое общество, которое много лет сверяло свои действия с демократическими принципами».

Напомним, в Германии произошло несколько случаев с арестом автомобилей с российскими номерами. Последний громкий инцидент связан с конфискацией машины у Юлии Раскиной, которая добиралась на ней в Париж через Мурманск, Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию. Юлия проехала 4,5 тыс. км, когда ее остановили сотрудники таможни. «Спасибо, что собаку не забрали», – сказала тогда туристка. Авто принадлежало ее дочери, имеющей ВНЖ во Франции, но это не остановило таможенников.

Сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ. Об этом пишет портал TourDom.

Возвращавшийся из отпуска житель Юрмалы Артур рассказал изданию, что на пункте пропуска Шумилкино-Лухамаа чуть было не лишился всех подарков.

«Отец у жены столяр, сделал нам деревянные вешалки для халатов, — сообщил он. — В машине они занимали место, и эстонские пограничники, естественно, сразу обратили на них внимание. И сказали: либо мы платим штраф 600 евро (60,8 тысячи рублей) и едем с вешалками дальше, либо отправляем их на утилизацию».

В результате путешественникам пришлось оставить груз на таможне. По словам Артура, таможенники хотели забрать и набор кастрюль, который он также привез из России.

«Их тоже хотели конфисковать и изъяли бы, но таможенник оказался знакомым — я часто езжу через границу, — и он сказал: "Быстро спрячьте, чтобы молодой не видел, и поезжайте дальше", — добавил турист. — Так и сделал».