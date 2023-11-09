Стало известно о переговорах ЦРУ, Моссада и Катара по Газе

ЦРУ, служба внешней разведки Израиля «Моссад» и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщает Financial Times со ссылкой на источник. По данным издания, стороны надеются с помощью такой паузы освободить до 20 заложников ХАМАС и доставить больше гумпомощи в палестинский анклав.

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Руководители разведывательных служб США и Израиля находились в четверг в Катаре и работали над планами потенциальной гуманитарной паузы, которая позволила бы освободить до 20 заложников, а также доставить больше гуманитарной помощи в блокированный сектор Газа, — говорится в сообщении.

Ранее один из лидеров палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал освобождение заложников с двойным гражданством. По его словам, группировка была готова отпустить пленных, однако глава израильского кабмина отверг все предложения. Освобождение заложников он также назвал «одним из сражений в долгой борьбе с оккупацией».