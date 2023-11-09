Стало известно о переговорах ЦРУ, Моссада и Катара по Газе

ЦРУ, служба внешней разведки Израиля «Моссад» и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщает Financial Times со ссылкой на источник. News.ru
Катар продолжает выступать основным посредником в переговорах с ХАМАС, представители которого, по данным FT, настаивают на пятидневной паузе, а также доставке топлива и медикаментов на территорию сектора Газа в обмен на освобождение части заложников, точное количество которых не называется. ТАСС
Как сообщается, обсуждаемую паузу в боевых действиях хотят использовать также для получения полного списка заложников, удерживаемых боевиками. Кроме того, FT сообщает, что переговоры в Катаре конкретно по этой теме идут успешно, они даже зашли дальше других обсуждений. Вечерняя Москва