Стало известно о переговорах ЦРУ, Моссада и Катара по Газе

ЦРУ, служба внешней разведки Израиля «Моссад» и официальные лица Катара обсуждают возможность трехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа, сообщает Financial Times со ссылкой на источник. News.ru

Катар продолжает выступать основным посредником в переговорах с ХАМАС, представители которого, по данным FT, настаивают на пятидневной паузе, а также доставке топлива и медикаментов на территорию сектора Газа в обмен на освобождение части заложников, точное количество которых не называется. ТАСС