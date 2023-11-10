В Палестине заявили о 11 тыс. погибших в секторе Газа

По меньшей мере 11 078 палестинцев погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа, среди них - 4506 детей. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

"Число жертв израильской агрессии выросло до 11 078, среди них - 4506 детей, 3027 женщин и 678 пожилых людей", - указали в ведомстве.

При этом уточняется, что еще не менее 27 490 человек получили ранения различной степени тяжести.