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Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 11 тысяч

По меньшей мере 11 078 палестинцев погибли в результате израильских бомбардировок сектора Газа, среди них - 4506 детей. Об этом сообщило министерство здравоохранения Палестины.

В Палестине заявили о 11 тыс. погибших в секторе Газа
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"Число жертв израильской агрессии выросло до 11 078, среди них - 4506 детей, 3027 женщин и 678 пожилых людей", - указали в ведомстве.

При этом уточняется, что еще не менее 27 490 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным посольства РФ, в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 20 россиян, двое - находятся в заложниках, а семеро - числятся пропавшими без вести.