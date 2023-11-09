Вован и Лексус позвонили премьеру Эстонии

Эстония готова помочь Украине с транзитом зерна, но только если расходы оплатит Евросоюз, заявила премьер-министр республики Кая Каллас пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову). News.ru
«Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это примерно дополнительное увеличение объёма на 25%», — сказала Каллас. RT на русском
Каллас заявила пранкерам, что руководство Эстонии "пытается работать над решением проблемы", но якобы Россия всячески этому препятствует, "потому что зерно не под санкциями". Российская газета
Каллас добавила, что обратилась с предложением пропускать украинское зерно через эстонские порты к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Премьер сочла, что предложенный ей вариант мог бы помочь в текущей ситуации, но только в случае, если Евросоюз (ЕС) будет готов оплатить связанные с ним расходы. Lenta.ru