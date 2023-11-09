Вован и Лексус позвонили премьеру Эстонии

«Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это примерно дополнительное увеличение объёма на 25%», — сказала Каллас. RT на русском

Каллас заявила пранкерам, что руководство Эстонии "пытается работать над решением проблемы", но якобы Россия всячески этому препятствует, "потому что зерно не под санкциями". Российская газета