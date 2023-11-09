WSJ: конфликт Израиля с ХАМАС подорвал надежды Украины на «саммит мира»

Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира» с участием нейтральных по отношению к украинскому конфликту стран.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, власти Украины планировали в ближайшие месяцы провести международный саммит с участием стран Глобального Юга, которые остаются нейтральными в вопросе украинского конфликта, чтобы склонить эти государства «на поддержку формулы мира Зеленского».

Но удары Армии обороны Израиля по территории сектора Газа и позиция стран Запада, которые поддержали Израиль, вызвали в их адрес обвинения в лицемерии и нежелание развивающихся стран с ними сотрудничать.

Таким образом планы Украины по проведению подобного саммита провалились, заключает газета.