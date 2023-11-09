Россиян не выпускают из сектора Газа: что сказала Захарова, сколько погибло

Москва шокирована заявлением израильского посла о россиянах, которые оказались заперты в секторе Газа под ударами Армии обороны Израиля. О чем заявила представитель МИД России Мария Захарова, сколько погибших в секторе Газа, почему из зоны боевых действий не выпускают россиян?

Что шокировало Захарову

Россия категорически не согласна с заявлением посла Израиля в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование списков россиян для эвакуации из сектора Газа может занять «до двух недель» из-за того, что Египет поставил ограничение в 600 человек в день.

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая», — ответила израильскому послу Захарова.

Она напомнила, что МИД РФ принял оперативные действия для эвакуации россиян, предоставил уже готовые списки на эвакуацию, однако по неизвестной причине выезд граждан РФ разблокирован не был.

В ходе утреннего брифинга в МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в секторе Газа «разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа», от которой в первую очередь страдает гражданское население.

«Скорейшее установление режима долгосрочного прекращения огня в зоне конфликта позволило бы избежать новых жертв», — подчеркнула представитель российского дипломатического ведомства.

Кого эвакуировали из Газы

Израильский посол Александр Бен Цви заявил, что в списках на эвакуацию из сектора Газа находится порядка 7 тыс. человек — не считая россиян. По данным правительства РФ, на 31 октября в очередь на эвакуацию встали уже более 500 россиян, которые до сих пор не смогли выбраться из опасной зоны.

В палестинском движении ХАМАС ранее отметили, что списки на эвакуацию иностранцев из Газы составляют представители Израиля и США. ХАМАС ранее разрешило покинуть опасную зону гражданам Великобритании, Канады, Украины, Молдавии, Филиппин, Франции, Германии и Румынии.

Сколько погибших в секторе Газа

По данным на утро 9 ноября, известно о 10 569 убитых в анклаве в результате действий Армии обороны Израиля. С начала эскалации 7 октября погибло более 4,3 тыс. детей (41% от общего числа погибших) и более 2,8 тыс. женщин, а ранения получили почти 26,5 тыс. человек.

Глава правительства сектора Газа Мухаммед Штайе в ходе выступления в Париже подчеркнул, что всего за месяц в палестинском анклаве погибло больше мирных жителей, чем за 530 дней конфликта на Украине.