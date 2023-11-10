Филиппо заявил, что Зеленский устроил госпереворот на Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Владимир Зеленский устроил государственный переворот на Украине, отказавшись проводить выборы в 2024 году, так как боится, что его не переизберут.

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Об этом политик написал на своей странице в X.

"Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о "новом Черчилле" или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье", - пишет Филиппо.