В Австрии призвали наложить вето на вступление Украины в ЕС

Австрийская оппозиция призвала наложить вето на вступление Украины в ЕС
Оппозиционная Австрийская партия свободы выступила с призывом к правительству заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости.
Лидер партии Герберт Кикл подчеркнул, что желание принять в ЕС страну, в которой ведутся военные действия – «это акт политического безумия».
«Брюссельская элита» уже втянула ЕС и Австрию в экономическое противостояние, разрушающее австрийское процветание и экономику, уверен он. При этом вступление Украины в ЕС «будет означать прямое втягивание в эту войну».
«Поэтому федеральное правительство должно наложить вето на эти безответственные планы в интересах нашего вечного нейтралитета и безопасности нашего населения», – заявил Кикль, пообещав, что партия внесет в парламент соответствующее предложение.
В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. При этом у Киева и стран Восточной Европы возникли разногласия по поводу ввоза украинской сельхозпродукции. И польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о том, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.