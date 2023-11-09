В Австрии призвали наложить вето на вступление Украины в ЕС

Оппозиционная Австрийская партия свободы выступила с призывом к правительству заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости.

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Лидер партии Герберт Кикл подчеркнул, что желание принять в ЕС страну, в которой ведутся военные действия – «это акт политического безумия».

«Брюссельская элита» уже втянула ЕС и Австрию в экономическое противостояние, разрушающее австрийское процветание и экономику, уверен он. При этом вступление Украины в ЕС «будет означать прямое втягивание в эту войну».

«Поэтому федеральное правительство должно наложить вето на эти безответственные планы в интересах нашего вечного нейтралитета и безопасности нашего населения», – заявил Кикль, пообещав, что партия внесет в парламент соответствующее предложение.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.