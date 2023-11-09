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В Киеве ответили на призыв к переговорам с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал призывы к диалогу с Россией по урегулированию конфликта. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что подобные предложения выдвигают те, кто не понимает ситуацию или поддерживает Москву.

В Киеве ответили на призыв к переговорам с Россией
© Газета.Ru

"Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, либо не осведомлены, либо введены в заблуждение, либо они встают на сторону России", - написал Кулеба.

Он добавил, что Киев якобы провел с российской стороной примерно 200 раундов диалога с 2014 по 2022 год. Кулеба подчеркнул, что переговорный процесс привел лишь к началу российской военной спецоперации в конце февраля прошлого года.

"Мы не должны и не будем попадаться в эту ловушку", - заключил Кулеба.

В начале ноября в СМИ появилась информации о том, что официальные лица США и Евросоюза начали в закрытом формате подталкивать Киев в мирным переговорам с Россией. На официальном уровне западные чиновники подобные призывы отвергают, обещая продолжать поддержку Украины и не давить на нее в вопросах диалога с Москвой.

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