Визит президента России Владимира Путина в Казахстан призван упрочить российское влияние в регионе, страны которого являются традиционными партнерами Москвы. Как западные СМИ оценили эту поездку, разбирался «Рамблер».

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран также примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества.

CNBC отмечает, что российский лидер приехал в Казахстан через неделю после того, как страну, «богатую нефтью и полезными ископаемыми», посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению издания, Россия намерена сохранить свое влияние в регионе на фоне «растущей экономической конкуренции со стороны Китая и геополитического интереса со стороны Запада».

«Россия уверена, что ее положение вполне прочное. Путин не беспокоится о том, что США в ближайшем будущем полностью вытеснят Россию отсюда», —пояснил Макс Хесс, научный сотрудник Института исследований внешней политики и автор книги «Экономическая война: Украина и глобальный конфликт между Россией и Западом».

В свою очередь агентство Reuters обратило внимание на то, что президент России Владимир Путин во время визита в Казахстан призвал развивать маршруты грузовых перевозок пшеницы и удобрений.

Журналисты считают, что это связано с желанием Москвы наладить новые экспортные маршруты из-за западных санкций, которые затруднили российским экспортерам доставку зерна и проведение платежей.

«Казахстан, в свою очередь, стремится стать логистическим центром для российских товаров, направляющихся в Китай и Иран», — говорится в статье.

При этом агентство отметило, что этот визит стал третьей поездкой Владимира Путина за границу с тех пор, как базирующийся в Гааге Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера. Казахстан, как Китай и Кыргызстан, две другие страны, которые Путин недавно посетил, не является участником МУС.

А The Associated Press подчеркнуло, что США и их союзники внимательно следят за Казахстаном и другими странами Центральной Азии, чтобы убедиться, что они не стали каналом импорта западной высокотехнологичной продукции в Россию. «Официальные лица в Казахстане и других странах региона неоднократно обещали соблюдать антироссийские санкции», - пишет издание.