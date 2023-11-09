На Украине спрогнозировали сроки вступления в ЕС

Власти Украины рассчитывают завершить переговорный процесс о вступлении республики в Евросоюз в течение двух лет, заявила украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Газета.Ru
Несмотря на то, что фразы про двухлетний период вступления в ЕС звучат с 2022 года, Стефанишина утверждает, что он ещё не начался, так как переговорный процесс пока не идет. При этом свою оценку украинский вице-премьер объясняет той скоростью внедрения права Евросоюза, которую показывает Украина, и политической волей стран Европы. Lenta.ru
Ранее Стефанишина заявила, что в стране нет "русскоязычного меньшинства" и ЕС не требует от Украины соблюдения его прав во время переговоров о вступлении страны в сообщество. ТАСС