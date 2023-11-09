Шольц признался в стыде за антисемитизм в Германии

Берлин возмущен недавней волной антисемитских инцидентов в Германии и не потерпит антиеврейской ненависти. Об этом в 85-ю годовщину нацистского погрома «Хрустальная ночь» заявил канцлер Германии Олаф Шольц , сообщает Reuters .

Отмечается, что канцлер признался в стыде за распространение антисемитских настроений в стране. В знак солидарности с еврейским народом он также посетил церемонию в берлинской синагоге, которая входит в число иудейских храмов, разрушенных нацистами в ходе еврейских погромов по всей Германии и Австрии.