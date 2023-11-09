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Шольц признался в стыде за антисемитизм в Германии

Берлин возмущен недавней волной антисемитских инцидентов в Германии и не потерпит антиеврейской ненависти. Об этом в 85-ю годовщину нацистского погрома «Хрустальная ночь» заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Шольц признался в стыде за антисемитизм в Германии
© Lenta.ru

Отмечается, что канцлер признался в стыде за распространение антисемитских настроений в стране. В знак солидарности с еврейским народом он также посетил церемонию в берлинской синагоге, которая входит в число иудейских храмов, разрушенных нацистами в ходе еврейских погромов по всей Германии и Австрии.

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Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что масштабы новой волны антисемитизма в Европе пугают. По его словам, на Германии лежит историческая ответственность за предотвращение распространения антисемитизма в стране.

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