В НАТО не увидели усталости Запада от поддержки Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил несогласие с тем, что Запад устал оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

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"Я не чувствую этой усталости в том, как на политическом уровне наши лидеры в евроатлантическом мире и наши партнеры продолжают поддерживать Украину", — заявил Джоанэ.

Он отметил, что "определенные трудности" могут касаться того, что у Запада не хватает достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в тех объемах и в том темпе, который они запрашивают.

"Мы будем помогать Украине победить... и стать частью евроатлантической семьи", - заявил он.