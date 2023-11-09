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В НАТО не увидели усталости Запада от поддержки Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ выразил несогласие с тем, что Запад устал оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В НАТО не увидели усталости Запада от поддержки Украины
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"Я не чувствую этой усталости в том, как на политическом уровне наши лидеры в евроатлантическом мире и наши партнеры продолжают поддерживать Украину", — заявил Джоанэ.

Он отметил, что "определенные трудности" могут касаться того, что у Запада не хватает достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в тех объемах и в том темпе, который они запрашивают.

WP: Отказ Словакии помогать Киеву стал первым признаком усталости в НАТО

"Мы будем помогать Украине победить... и стать частью евроатлантической семьи", - заявил он.

До этого газета The Telegraph написала о том, что обострение палестино-израильского противостояния на Ближнем Востоке сместило вектор внимания западных государств с конфликта на Украине. По мнению обозревателей издания, взгляд Запада сместился к разочарованию в украинском лидере Владимире Зеленском.

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