Эрдоган указал на лицемерие Запада на фоне "резни в Газе"

"Западные страны во главе с США ограничились молчаливым наблюдением за резней в Газе на расстоянии. Они слишком слабы, чтобы призывать к прекращению огня. <…> Те, кто закрывает глаза на сжигание священного Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Примеры лицемерия, которые мы наблюдаем после 7 октября, можно приумножить", - отметил турецкий лидер, чьи слова приводит ТАСС.