Эрдоган указал на лицемерие Запада на фоне "резни в Газе"
США и их союзники проявляют лицемерие и двойные стандарты, когда отмалчиваются во время массового истребления палестинского народа в секторе Газа. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Ташкенте на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
"Западные страны во главе с США ограничились молчаливым наблюдением за резней в Газе на расстоянии. Они слишком слабы, чтобы призывать к прекращению огня. <…> Те, кто закрывает глаза на сжигание священного Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Примеры лицемерия, которые мы наблюдаем после 7 октября, можно приумножить", - отметил турецкий лидер, чьи слова приводит ТАСС.
Эрдоган также выступил с призывом к государствам ОЭС объединить усилия по вопросу разрешения палестино-израильского конфликта.
Ранее, выступая в турецком парламенте, Эрдоган заявил, что США и поддерживаемый ими Израиль обречены на поражение, потому что они выступают против справедливости. Он также подчеркнул, что Турция рассматривает ХАМАС не как террористов, а как "освободительную группировку", защищающую свою землю.