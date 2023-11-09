В Германии опасаются погромов в годовщину «Хрустальной ночи»

Накануне годовщины нацистских погромов в Германии, получившей название «Хрустальная ночь», евреи говорят о том, что в страну вернулся страх. Еврейские школы взяты под защиту, а на магазинах рисуют антисемитские знаки, пишет издание Bild.

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Журналисты напомнили, что в ночь на 10 ноября 1938 года нацисты разгромили и подожгли около 7000 еврейских учреждений и магазинов по всей Германии, в том числе сотни синагог. Были убиты около 1300 евреев, более 30 000 отправили в концлагеря.

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«Спустя 85 лет после ночи погрома страх вернулся. В Германии распространяется жуткая атмосфера. В октябре злоумышленники пытались поджечь синагогу в Берлине», — отмечается в статье.

Опрошенные изданием свидетели «Хрустальной ночи» заметили, что снова испытывают ужас, так как «и тогда все начиналось с малого».

В свою очередь глава Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер призвал не поддаваться страху, отметив, что в 1938 году преследование евреев было государственной программой, а сегодня в Германии «об этом не может быть и речи».

Однако в Берлине был отложен запуск приложения для смартфонов об истории еврейской общины города «из-за политической ситуации». Разработчики выразили опасение, что на гуляющих по еврейским маршрутам могут напасть.

Антисемитские акции начались после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало гражданские и военные объекты Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа.

При этом в Германии опасаются, что «волну антисемитизма» может спровоцировать и предстоящий визит в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее в своей речи в Великом национальном собрании Турции Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Позже на митинге в защиту Палестины 28 октября он обвинил Запад в кризисе вокруг сектора Газа и спросил, хотят ли западные страны повторения «войны креста и полумесяца».