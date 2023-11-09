Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что в стране нет никакого русского национального меньшинства.

Стефанишину цитирует РИА Новости.

«На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство», - заявила она.

При этом Стефанишина обратила внимание на то, что есть украинцы, часть из которых говорит на русском языке.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. При этом ЕК призвала Киев принять новый антилоббистский закон, ограничивающий власть олигархов, и разработать новые законы о защите языков национальных меньшинств.

Эти рекомендации были даны на фоне проводимой на Украине борьбы с русским языком, культурой и историческими памятниками, усилившейся после начала российской спецоперации. Так, в центре Киева был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Также памятник Пушкину снесли в городе Мукачево в Закарпатской области в рамках «избавления от российско-имперского прошлого».