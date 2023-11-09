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Власти Украины заявили об отсутствии в стране русского меньшинства

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что в стране нет никакого русского национального меньшинства.

Вице-премьер Украины: в стране нет русского нацменьшинства
© globallookpress.com

Стефанишину цитирует РИА Новости.

«На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство», - заявила она.

При этом Стефанишина обратила внимание на то, что есть украинцы, часть из которых говорит на русском языке.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. При этом ЕК призвала Киев принять новый антилоббистский закон, ограничивающий власть олигархов, и разработать новые законы о защите языков национальных меньшинств.

Эти рекомендации были даны на фоне проводимой на Украине борьбы с русским языком, культурой и историческими памятниками, усилившейся после начала российской спецоперации. Так, в центре Киева был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Также памятник Пушкину снесли в городе Мукачево в Закарпатской области в рамках «избавления от российско-имперского прошлого».

На Украине признали невозможность полностью запретить русский язык

Еще в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни. А с 16 января 2021 года сотрудников сферы обслуживания обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении, тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф.

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