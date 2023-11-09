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В Армении оценили состояние мирных переговоров с Азербайджаномк

В настоящее время Армения и Азербайджан продолжают работу по мирному договору, заявил армянский замминистра иностранных дел Ваан Костанян, передает News.am. По его словам, диалог между сторонами идет, несмотря на отсутствие встреч между лидерами двух государств.

В Армении оценили состояние мирных переговоров с Азербайджаном
© Аппарат Президента Республики Армения

"Мы на постоянном контакте с другими посредниками. Ждем новой встречи [на высшем уровне]", - пояснил Костанян.

Он добавил, что пока не готов сказать, где и когда могут встретиться представители Армении и Азербайджана в следующий раз. Костанян подчеркнул, что не считает, что переговоры с Баку зашли в тупик.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение "широкомасштабных провокаций" в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

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