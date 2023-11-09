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Токаев заявил, что приезд Путина в Казахстан сопроводило редкое явление

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приезд российского лидера Владимира Путина в Астану сопроводило редкое явление — рано утром на небосвод вышли полумесяц и очень яркие звезды. Внимание на эту фразу обратили журналисты кремлевского пула в Telegram-канале.

Токаев в разговоре с Путиным отметил, что это очень хороший и добрый знак. На само явление он обратил внимание всех присутствовавших на встрече в аэропорту.

Напомним, что Путин сегодня прибыл в Астану с официальным визитом. Предположительно, он обсудит с Токаевым российско-казахстанские отношения, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях. По итогам переговоров президенты двух стран могут подписать ряд документов.

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Путин ранее отмечал, что его личные контакты с Токаевым отражают высокий уровень отношений между Россией и Казахстаном. Он признался, что регулярно созванивается с казахстанским президентом, чтобы «сверить часы».

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