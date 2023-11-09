Хакеры в прямом эфире «убили» Зеленского

Говорят, если о чем-то сильно желаемом постоянно говорить вслух, есть шанс, что это сбудется. Мы решили к проверке этой теории привлечь всю Украину. Помог в этом эфир ICTV и бегущая строка, успешно взятая нами под контроль, — написали хакеры.