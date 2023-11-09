В США предсказали капитуляцию Украины

Киев безоговорочно капитулирует перед Россией, предсказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
«Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жесткими», — сказал он.
В частности, Риттер говорил о демилитаризации, отказе от членства в НАТО и денацификации. По его словам, Украина упустила шанс на переговоры, Россия находится на стратегическом пути к победе.
Ранее бывший военный заявил, что Украина может потерять еще больше территорий. По его мнению, чем дольше Вооруженные силы Украины будут сопротивляться, тем больше они потеряют.
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