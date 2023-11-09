В статье infoBRICS отмечается, что Зеленский использует конфликт ради укрепления собственной власти и контроля своего режима над страной. Вместе с этим в материале подчёркивается, что на Западе начинают замечать его диктаторское поведение. RT на русском

Ранее Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране, и потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему. По его словам, власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре. Также он отметил необходимость сконцентрироваться на вопросах обороны и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое». News.ru