Лавров прокомментировал веру Байдена в возможность для Киева вернуть территории
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину прокомментировал заявление американского президент Джа Байдена, что он верит в способность Украины вернуть утраченные территории.
Ранее о данной позиции Байдена сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», — сказал Лавров.
Фрагмент беседы журналист опубликовал в своём Telegram.
Ранее сообщалось, что Белый дом опасается, что переданные ВСУ ATACMS не оправдают ожиданий.