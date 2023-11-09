Лавров прокомментировал веру Байдена в возможность для Киева вернуть территории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину прокомментировал заявление американского президент Джа Байдена, что он верит в способность Украины вернуть утраченные территории.

Ранее о данной позиции Байдена сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», — сказал Лавров.

Фрагмент беседы журналист опубликовал в своём Telegram.