Токаев назвал Россию и Казахстан стратегическими партнерами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнёрами и союзниками. RT на русском
Токаев подчеркнул, что продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под международных ограничений. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности, отметил он. Ura.Ru
Кроме того, лидер Казахстана заявил, что запуск транзита российского газа в Узбекистан крайне важен для всей Центральной Азии. По его словам, этот шаг обеспечит энергобезопасность всего региона. News.ru
Отмечается, что президент Казахстана предложил России совместно поработать над созданием центров агроинноваций. ТАСС
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