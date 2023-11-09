Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнёрами и союзниками. RT на русском

Токаев подчеркнул, что продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под международных ограничений. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности, отметил он. Ura.Ru

Кроме того, лидер Казахстана заявил, что запуск транзита российского газа в Узбекистан крайне важен для всей Центральной Азии. По его словам, этот шаг обеспечит энергобезопасность всего региона. News.ru