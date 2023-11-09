Израиль представил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и контрразведывательная служба ШАБАК опубликовали аудиозапись, на которой предполагаемый боевик радикального палестинского движения ХАМАС рассказывает о возможности использования автомобилей скорой помощи для проезда. Об этом пишут Times of Israel и Yedioth Ahronoth.

© Ahmed Zakot/Global Look Press

На записи член группировки разговаривает с жителем сектора Газа. Тот спрашивает, не отправить ли ему автомобиль скорой помощи, на что предполагаемый боевик ХАМАС отвечает:

"Есть машины скорой помощи, которые уезжают и возвращаются. Я могу поехать на любой машине скорой помощи".

ШАБАК в свою очередь опубликовала показания пленных боевиков элитного отряда ХАМАС - "Нухба". Те признались, что радикальная группировка имеет в арсенале свои машины скорой помощи, на вид они такие же как те, что используют врачи. Такая конспирация применяется для того, чтобы не попасть под удары ЦАХАЛ. Один из боевиков признался, что к каретам скорой помощи прибегают во время боя, например, для эвакуации командиров, а также для перевозки еды, оружие и прочих грузов.

Также члены "Нухбы" в ходе допроса сообщили, что их лидеры прячутся в медицинских учреждениях, в частности в больнице "Аль-Шифа", а боеприпасы прячут под школами, мечетями и больницами. Израиль утверждает, что палестинские боевики используют гражданские постройки и мирных жителей в качестве живого щита.