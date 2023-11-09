Страны ЕС выдали Украине 126 уклонистов с февраля 2022 года

Страны Европейского союза (ЕС) с февраля 2022 года выдали Киеву 126 украинских граждан, которые были задержаны во время незаконного пересечения границы. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на ответ Госпогранслужбы на информационный запрос.

Согласно данным ведомства, по ускоренной процедуре выдачи Украина приняла 126 своих граждан, которые были задержаны компетентными органами Венгрии , Польши , Румынии и Словакии . Уточняется, что Варшава выдворила 88 человек, Будапешт - 20 украинских граждан, Бухарест выдал 16 человек, еще двоих Братислава.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.