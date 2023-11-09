Клинтон назвала условие возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала условием «оживления мирного процесса» смену руководства Израиля и Палестины. Об этом пишет РИА Новости.

По ее мнению, нужно сформировать среду, «в которой есть шанс оживить мирный процесс».

«Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение, особенно относительно решения двух государств», —уверена Клинтон.

7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по территории Израиля, зашло в приграничные города и захватило заложников. В ответ на эти действия власти Израиля заявили о переходе страны в состояние войны, а израильские военные начали наносить ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.

При этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху, занимающийся политикой более 35 лет, написал в соцсетях, что руководители служб безопасности не предупредили его о предстоящем нападении ХАМАС. Это вызвало волну критики премьера в стране. Оппоненты сочли, что он «пытается уйти от ответственности за катастрофу» и переложить вину.