В Иране нашли виновных в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Текущая ситуация на Ближнем Востоке показывает, что военное присутствие в регионе внешних игроков являлось одним из дестабилизирующих факторов, считает официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает ТАСС. По его словам, Тегеран всегда проводил политику, направленную на сохранение безопасности и поддержание стабильности на Ближнем Востоке.

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"С начала нынешнего кризиса в секторе Газа Иран постоянно прилагает усилия, чтобы остановить военные действия. Мы стремимся защитить беззащитных мирных жителей анклава от израильской агрессии", - подчеркнул Канани Чафи.

Он добавил, что страны "Большой семерки" выдвинули ложные подозрения в адрес Тегерана по поддержке им палестинского движения ХАМАС и ливанской группировки "Хезболла". Канани Чафи подчеркнул, что Иран ждал от G7 осуждения операции Израиля в Газе, но организация этого так и не сделала.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.