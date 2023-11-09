Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. Как пишут европейские и американские СМИ, хотя Евросоюз делает шаг навстречу Украине, в реальности процесс переговоров может занять до десяти лет.

Еврокомиссия одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией, но обеим странам придется сделать больше для ускорения реформ в ключевых областях, пишет Politico. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила «более 90 процентов необходимых шагов», которые ЕС запросил от нее в 2022 году.

Следующим шагом будет поддержка лидерами Евросоюза плана ЕК на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. По версии Politico, Еврокомиссия «подала политический сигнал о своем желании скорейшего вступления Украины в ЕС на фоне опасений, что поддержка США пошатнулась и внимание смещается в сторону конфликта на Ближнем Востоке». При этом Киеву необходимо решить несколько оставшихся вопросов, включая соблюдение прав меньшинств, борьбу с коррупцией и лишение олигархов власти.

ЕК призвала Украину увеличить численность персонала в новом органе, призванном бороться с коррупцией, принять новый антилоббистский закон, ограничивающий власть олигархов, и разработать новые законы о защите языков национальных меньшинств.

Хотя рекомендация ЕК начать переговоры — «важный шаг к членству в ЕС», Украина продолжает вести боевые действия, поэтому маловероятно, что она выполнит все поставленные Евросоюзом условия в ближайшее время, отмечается в статье CNN. Высокопоставленный дипломат ЕС объяснил телеканалу, что хотя в ЕС приняли «политическое решение начать переговоры, настоящие переговоры стартуют только после того, как будут полностью выполнены условия» — и на это могут уйти годы.

Весь процесс может занять до десяти лет, и никто не может с уверенностью сказать, где к этому моменту политически окажутся Украина или страны ЕС, отмечает CNN.

Способность Украины справиться с реформами вызывает беспокойство среди некоторых лидеров ЕС. Дипломатические источники рассказали Euronews, что, хотя государства-члены, скорее всего, поддержат начало переговоров в декабре, некоторые страны предпочитают отложить официальный процесс до 2024 года, чтобы обеспечить полную реализацию реформ. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже пригрозил наложить вето на кандидатуру Украины из-за неспособности властей страны защитить права венгерского меньшинства.