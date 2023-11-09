«Процесс на десять лет»: западные СМИ о начале переговоров с Украиной по членству в ЕС
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. Как пишут европейские и американские СМИ, хотя Евросоюз делает шаг навстречу Украине, в реальности процесс переговоров может занять до десяти лет.
Еврокомиссия одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией, но обеим странам придется сделать больше для ускорения реформ в ключевых областях, пишет Politico. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила «более 90 процентов необходимых шагов», которые ЕС запросил от нее в 2022 году.
Следующим шагом будет поддержка лидерами Евросоюза плана ЕК на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. По версии Politico, Еврокомиссия «подала политический сигнал о своем желании скорейшего вступления Украины в ЕС на фоне опасений, что поддержка США пошатнулась и внимание смещается в сторону конфликта на Ближнем Востоке». При этом Киеву необходимо решить несколько оставшихся вопросов, включая соблюдение прав меньшинств, борьбу с коррупцией и лишение олигархов власти.
ЕК призвала Украину увеличить численность персонала в новом органе, призванном бороться с коррупцией, принять новый антилоббистский закон, ограничивающий власть олигархов, и разработать новые законы о защите языков национальных меньшинств.
Хотя рекомендация ЕК начать переговоры — «важный шаг к членству в ЕС», Украина продолжает вести боевые действия, поэтому маловероятно, что она выполнит все поставленные Евросоюзом условия в ближайшее время, отмечается в статье CNN. Высокопоставленный дипломат ЕС объяснил телеканалу, что хотя в ЕС приняли «политическое решение начать переговоры, настоящие переговоры стартуют только после того, как будут полностью выполнены условия» — и на это могут уйти годы.
Весь процесс может занять до десяти лет, и никто не может с уверенностью сказать, где к этому моменту политически окажутся Украина или страны ЕС, отмечает CNN.
Способность Украины справиться с реформами вызывает беспокойство среди некоторых лидеров ЕС. Дипломатические источники рассказали Euronews, что, хотя государства-члены, скорее всего, поддержат начало переговоров в декабре, некоторые страны предпочитают отложить официальный процесс до 2024 года, чтобы обеспечить полную реализацию реформ. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже пригрозил наложить вето на кандидатуру Украины из-за неспособности властей страны защитить права венгерского меньшинства.
В рамках своих реформ Киев должен обеспечить интеграцию языков меньшинств, включая румынский и венгерский, «в систему среднего образования и медиа-ландшафт страны». Однако русский, на котором говорят множество украинцев, будет исключен из языковой реформы, отмечает издание. Высокопоставленный представитель ЕС подтвердил Euronews, что «использование русского языка не является вопросом, который будет рассматриваться».