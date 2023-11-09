Обозреватель назвала причину обращения Зеленского к Трампу

Обращение Владимира Зелинского к бывшему президенту США Дональду Трампы можно сравнить с отчаянием. Об этом сообщила обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.

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5 ноября Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о способности "разрешить конфликт за 24 часа". Однако Трамп отказался от предложения. Мюррей считает, что украинский глава решил связаться с Трампом из-за осознания, что его ждет "неминуемая катастрофа".

"Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги", — отметила обозреватель.

Она добавила, что Зеленский начинает скрыто угрожать Западу, если Украине не будут давать больше финансовой помощи.