Отмечается, что пакет помощи должен был включать в себя ракеты и боеприпасы. По мнению журналистов The Washington Post, это решение словацкого правительства стало первым показательным и конкретным признаком того, как копится усталость среди сторонников Киева в НАТО. Деловая газета "Взгляд"