Блокирование правительством Словакии нового пакета военной помощи республики Украине на €40,3 млн стало свидетельством усталости сторонников Киева в НАТО. ТАСС
Отмечается, что пакет помощи должен был включать в себя ракеты и боеприпасы. По мнению журналистов The Washington Post, это решение словацкого правительства стало первым показательным и конкретным признаком того, как копится усталость среди сторонников Киева в НАТО. Деловая газета "Взгляд"
В издании указали, что до сих пор Словакия была одним из крупнейших сторонников Украины и ранее одобрила 13 пакетов помощи на общую сумму более 700 млн долларов. Российская газета