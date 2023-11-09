В ХАМАС назвали условие для освобождения заложников

Члены палестинского движения ХАМАС предложили представителям Израиля освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарное перемирие, сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. По их данным, за время перемирия планируется организовать поставки гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Отмечается, что в числе заложников, которых могут освободить, находятся граждане США.

Источники газеты подчеркивают, что члены движения рассчитывают устроить перемирие сроком на три дня. По мнению представителей ХАМАС, это позволит создать условия для безопасной передачи заложников, а также для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Предполагается, что одним из участников переговоров является директор ЦРУ Уильям Бернс, он обсуждает с членами движение число заложников, которых нужно освободить для организации временного перемирия. Посредником в переговорах является Катар.