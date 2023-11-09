Азаров заявил, что Киев обманывает украинцев обещаниями вступления в ЕС

Киевский режим вводит украинцев в заблуждение обещаниями добиться вступления в Евросоюз, потому что страна в действительности не удовлетворяет требуемым для этого критериям. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя рекомендацию Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров с Киевом о вступлении в ЕС.

"Рекомендации Еврокомиссии уже преподносятся как чуть ли не свершившийся факт начала переговоров, - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Этим доверчивых украинцев, которые не изучали критерии для вступления в Евросоюз, и вводят в заблуждение".

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Азаров пояснил, что указанные критерии подразумевают наличие конкурентоспособной рыночной экономики. Бывший премьер отметил, что несоответствие этому требованию еще в 2013 году заставило его правительство отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. "А сейчас экономика Украины пребывает в состоянии разрухи, - продолжил он. - То, что сейчас есть в Киеве, когда бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить? Если государственный долг уже за 100%?!"

Другим критерием вступления, напомнил бывший премьер, является соблюдение прав и свобод человека, в то время как на Украине в тюрьме можно оказаться за "лайки" в интернете.

"Добавим к этому гонения на церковь, в ходе которых запрещается целая конфессия, - продолжил он. - Вдобавок запрет на русский язык также демонстрирует провал Киева в стремлениях соответствовать критериями ЕС. В Копенгагенских соглашениях говорится о региональных языках, о так называемой Европейской хартии региональных языков. А русский язык запретили. Так о какой свободе и уважении идет речь?"

"Реально киевский режим ни по одному из копенгагенских критериев не подходит для вступления в ЕС. Поэтому выводы [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен по ситуации в Украине расходятся с реальным положением дел", - подытожил Азаров.

Рекомендации ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить ряд условий.