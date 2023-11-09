Анкара выразила готовность стать гарантом урегулирования в Газе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция готова выступить в качестве страны-гаранта в урегулировании кризиса в секторе Газа. Об это сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС.

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"Президент Эрдоган отметил, что Турция готова внести вклад в процесс урегулирования проблемы, взяв на себя ответственность гаранта. Исламскому миру необходимо занять единую позицию и усилить давление на Израиль", — сказано в сообщении администрации турецкого главы.

Уточняется, что в ходе встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Ташкенте на полях саммита ОЭС Эрдоган также заявил, что исламский мир должен занять единую позицию и оказать давление на Израиль.

Президент Турции также сообщал, что в Стамбуле 15 ноября планируется международная встреча по ситуации в секторе Газа.