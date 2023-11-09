Пока вы спали: визит Путина в Казахстан и удары по военной базе США в Сирии

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Минфин не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в домах

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Проект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов не получил поддержки Министерства финансов РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Министерство финансов подготовило проект отрицательного отзыва об инициативе и уже направило в кабинет министров. Как считают в ведомстве, подобный законопроект создаст административный барьер для бизнесменов, а собрание жильцов, получив право принимать подобные решения, может начать этим злоупотреблять.

По базе США в Сирии в ответ на удары по Дейр-эз-Зору выпустили шесть ракет

Военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор атаковали отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Известно, что по территории объекта США выпустили шесть ракет. О последствиях атаки пока ничего не известно.

Незавершенное расследование терактов на «Северных потоках» беспокоит РФ

РФ обеспокоена тем фактом, что причастные к теракту на «Северных потоках» спустя год расследования до сих пор не установлены. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Он также считает, что сообщения о событиях, распространяемые прессой, «намеренно отвлекают внимание международного сообщества от установления фактов вокруг этого вопроса».

Небензя заверил, что РФ приложит все усилия, чтобы Совет Безопасности ООН продолжил заниматься этим делом.

Путин прилетел в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан. Об этом пишет ТАСС.

Агентство уточняет, что борт главы российского государства уже приземлился в Астане.

У Владимира Путина запланирована плотная рабочая программа. Сперва он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после переговоров последует подписание документов. На повестке дня будут перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Затем лидеры выступят с заявлениями для СМИ.

Перестрелки между военными Сирии и США в районе Евфрата стихли

Обмен ударами между армией Сирии и силами США, базирующимися на восточном берегу реки Евфрат, пошел на спад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Согласно его информации, начавшиеся в 03.28 по мск перестрелки к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, которые носили ожесточенный характер, стихли.