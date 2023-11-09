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Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации

Государственный департамент США обвиняет Москву в компании по дезинформации стран Латиноамериканского региона без каких-либо оснований. Посольство РФ в Мексике указало, что вмешательство во внутренние дела других стран и манипулирование общественным мнением всегда было почерком Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, распространенное внешнеполитическим ведомством РФ.

Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации
© ТАСС

«Стоит отметить, что как раз такие методы, как дезинформация, манипулирование общественным мнением, <...> вмешательство во внутренние дела других стран — давно стали визитной карточкой внешней политики США», — указало посольство РФ, подчеркнув, что Вашингтон сделал вывод о дезинформации со стороны Москвы без каких-либо доказательств.

Дипломаты также считают, что США веками вмешивались в дела Латинской Америки и продолжают делать это до сих пор.

Ранее государственный департамент США распространил заявление, в котором со ссылкой на данные своей разведки заявил о масштабной кампании по дезинформации населения разных стран со стороны коммуникационных агентств РФ. Вашингтон указал, что Россия использует СМИ Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Кубы, Мексики, Венесуэлы, Бразилии, Эквадора, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая для ослабления поддержки Украины.

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