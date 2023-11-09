Посольство России обвинило США в ложных обвинениях о дезинформации

Государственный департамент США обвиняет Москву в компании по дезинформации стран Латиноамериканского региона без каких-либо оснований. Посольство РФ в Мексике указало, что вмешательство во внутренние дела других стран и манипулирование общественным мнением всегда было почерком Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, распространенное внешнеполитическим ведомством РФ.

«Стоит отметить, что как раз такие методы, как дезинформация, манипулирование общественным мнением, <...> вмешательство во внутренние дела других стран — давно стали визитной карточкой внешней политики США», — указало посольство РФ, подчеркнув, что Вашингтон сделал вывод о дезинформации со стороны Москвы без каких-либо доказательств.

Дипломаты также считают, что США веками вмешивались в дела Латинской Америки и продолжают делать это до сих пор.