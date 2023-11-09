Эрдоган намерен выступить с "глобальной инициативой" по Газе

"Я начинаю новую программу, которая направлена недопущение новых преступлений против человечности в Газе. Буду звонить каждому из мировых лидеров, вести с ними переговоры, при необходимости буду с ними встречаться. Я намерен начать совместную глобальную инициативу по Газе с лидерами, президентами и премьер-министрами", - приводит газета высказывания Эрдогана.