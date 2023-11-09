Голливудские актеры и студии договорились об окончании забастовки

«Мы с радостью и гордостью сообщаем вам, что сегодня ваш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за одобрение предварительного соглашения с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения)», — отмечается в заявлении.