В Германии предостерегли Евросоюз от вступления Украины в организацию

Корреспондент Ульф Реллер в эфире немецкого телеканала ZDF высказал мнение, что вступление Украины в Европейский союз негативно скажется на экономике членов организации. Кроме того, в Европе начали сильно сомневаться насчет принятия «опустошенной военными действиями» страны.

«Принятие Украины после спецоперации России полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу», — заявил Реллер.

Он добавил, что Украина уже выполнила 90% требований для членства в Евросоюз, однако республике еще предстоит пройти много шагов, а сам процесс вступления затянется.