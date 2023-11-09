Экс-сотрудник Белого дома: США разжигают новые войны на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США разжигают новые войны на Ближнем Востоке
Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что США хотят расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны.
Об этом он написал в статье на своём личном сайте.
«Цель состоит в том, чтобы втянуть в конфликт Иран и Сирию, чтобы неоконсерваторы могли возобновить войны на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.
По словам Робертса, это подтверждается переброской огромного количества американских войск, оружия и ВВС в регион.
Ранее стратегический бомбардировщик ВВС США пролетел в зоне Ближнего Востока.
Также в Intercept заявили, что США скрывают данные об оружии для Израиля из-за жертв в секторе Газа.