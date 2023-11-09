В Германии раскрыли закулисные разговоры о России и Украине

Отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского активно обсуждается высокопоставленными лицами на Западе, так как это позволит начать мирные переговоры с Россией. Об этом написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в социальной сети Х, передает РИА Новости.

«Разговоры за столом власти сводятся к тому, что и Байдена, и Зеленского вытесняют. Байден не станет баллотироваться в 2024 году, а Зеленский уйдет в отставку в течение трех месяцев», — заявил он, добавив, что эти события станут также «концом» для Урсулы фон дер Ляйен.

Дотком считает, что подобные «кадровые перестановки» создадут благоприятные условия для переговоров с Россией об окончании боевых действий.

Западные страны в последнее время все чаще пишут об усталости США и Европы от конфликта на Украине. Предполагается, что по этой причине поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Телеканал NBC уведомил, что чиновники США и Европы уже обсуждают с Киевом варианты мирных переговоров с Россией, в том числе и уступки, на которые Украине, вероятно, придется пойти, чтобы достичь договоренности.