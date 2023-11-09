Скорая отставка президента Украины Владимира Зеленского активно обсуждается на Западе. Об этом в соцсети Х написал Ким Дотком — немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload.

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По его словам, обсуждение сводится к тому, что Зеленский покинет свой пост в течение трех месяцев. Кроме того, нынешний президент США Джо Байден не будет принимать участие в президентской избирательной кампании 2024 года, утверждает эксперт.

"Это также конец для [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен", — добавил он.

Эти кадровые перестановки, по мнению Доткома, делают возможными серьезные переговоры с Россией, которые необходимы Западу.

В настоящее время переговоры с Россией о заключении мирного соглашения запрещены украинским законодательством. 4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.