Госдеп: Запад не вернет РФ замороженные активы, пока она не заплатит Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайензаявил, что западные страны не станут возвращать России замороженные активы, пока РФ не заплатит за специальную военную операцию Украине. Сумма активов составляет около 300 миллиардов долларов.

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По его словам, президент Америки Джозеф Байден со своими коллегами по «Большой семерке» (G7) ранее подтверждали, что Москва должна Киеву за спецоперацию. Поэтому РФ не вернут ранее замороженные средства.

О'Брайен особо отметил, что отказ от возвращения российских денег является крайне серьезным рычагом давления на Кремль. Он добавил, что отказ Америки финансировать Украину будет для Китая символом «слабости и глупости» Штатов, а этого страна допустить не может, передает ТАСС.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация российских активов за границей повлечет издержки для всех сделавших это, но маловероятно, что будут предприняты зеркальные меры со стороны России.

Британское издание Financial Times ранее сообщало, что Западу невыгодно конфисковывать российские активы. По данным СМИ, в момент, когда страны Запада начнут конфискацию российских активов, РФ может предпринять аналогичные действия. При этом подобный исход может дестабилизировать мировую финансовую систему.