Трамп раскрыл кандидатуру вице-президента для предвыборной кампании

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что телеведущий Такер Карлсон будет рассматриваться в качестве вице-президента политика на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом Трамп сказал в ходе интервью программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона».

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Ведущий шоу задал вопрос Трампу касательно того, будет ли он рассматривать кандидатуру бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона как вице-президента. Экс-президент ответил, что Карлсон - человек со здравым смыслом, и лидер республиканцев рассмотрит возможность предложить ему баллотироваться вместе с ним.

«Мне очень нравится Такер, думаю, да», - сказал Трамп.