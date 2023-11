Трамп раскрыл кандидатуру вице-президента для предвыборной кампании

Недавно издание The New Your Times опубликовало результаты общественного мнения о поддержке Трампа в «колеблющихся» штатах. Как оказалось в пяти из шести таких штатов население больше доверяет Трампу, чем Байдену в вопросах внешней политики, миграции и экономики.