Госдеп: США обратят внимание на информацию о возможных связях Кубы и ХАМАС

Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила, что Госдепартамент обратит внимание на информацию о возможных связях властей Кубы с палестинским радикальным движением ХАМАС.

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Об этом со ссылкой на выступление чиновницы в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса сообщает РИА Новости. Лиф заявила, что появление членов ХАМАС в Западном полушарии очень беспокоит Вашингтон, и поэтому американские власти учтут возможность такого развития событий. На слушаниях конгрессвумен Марией Салазар была показана совместная фотография кубинского посла в Ливане Хорхе Леона Круса с представителем ХАМАС.