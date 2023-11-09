Госдеп заявил об остановке переговоров о саудовско-израильской нормализации

Переговорам о нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии понадобилась пауза из-за событий в секторе Газа, однако они должны возобновиться после завершения военного конфликта. Такое заявление сделала помощница государственного секретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф на слушаниях в конгрессе, передает РИА Новости.

«На данный момент они на паузе с учетом кризиса в регионе... Я ожидаю, что мы сможем их возобновить по другую сторону кризиса», — уточнила она.

Чиновница уточнила, что процесс переговоров оборвался, когда стороны собирались обсудить «палестинский компонент» договоренностей о нормализации. Саудовская Аравия в обмен на признание Израиля и улучшение отношений потребовала значительных уступок палестинской стороне, это прошение было отвергнуто.

Однако Лиф уточнила, что Вашингтон видит в международном сообществе возросший интерес к возобновлению процесса окончательного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной после многолетнего перерыва путем создания палестинского государства в границах 1967 года, скорректированных с учетом согласованных с Израилем обменов территориями.