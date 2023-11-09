Американцы советуют Зеленскому «делать ноги»

«Зеленский — дубина. Он должен быть горой за выборы, это ведь его шанс унести ноги подобру-поздорову», — считает Bud Spencer. По его мнению, Зеленский мог бы «уважительно проиграть», а затем отправиться за границу «транжирить свои миллионы со славой героя».