Американцы советуют Зеленскому «делать ноги»
Портал Breitbart опубликовал материал, посвященный заявлению президента Владимира Зеленского об отказе проводить президентские выборы на Украине в 2024 году. Читатели портала резко раскритиковали его заявление, пишет РИА Новости.
«Зеленский — дубина. Он должен быть горой за выборы, это ведь его шанс унести ноги подобру-поздорову», — считает Bud Spencer. По его мнению, Зеленский мог бы «уважительно проиграть», а затем отправиться за границу «транжирить свои миллионы со славой героя».
GetClue заметил, что лидер Украины стремительно теряет поддержку, так как лишь «разжигает войну». I Am Sparticus сыронизировал, что США еще могут спасти демократию в Украине, если «отправят еще примерно пять миллиардов долларов».
«Зеленский — король попрошаек. Бесстыдно клянчит деньги по всему миру — особенно в тех странах, куда жена собралась за покупками», — заявил Reaper.
Kevin R вспомнил, что СМИ писали о Владимире Зеленском как о «спасителе демократии», а затем он развернул религиозные гонения, запретил оппозицию и теперь намеревается отменить президентские выборы. Читатель сыронизировал, что именно так и выглядит «типичная демократия».
Ранее Владимир Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года «несвоевременными».